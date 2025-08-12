„Es gibt in der StVO nur den Begriff vom Verkehrsteilnehmer“, sagte Karsten Pehlke zur Beratung des ADFC Südthüringen am Montag. in Meiningen. Keiner habe ein Vorrecht – weder Autofahrer noch Radfahrer. Letztere seien aber im Straßenverkehr angesichts einer fehlenden „Knautschzone“ besonders zu schützen. Vor diesem Hintergrund diskutierte der Vorsitzende des Kreisverbandes Südthüringen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) mit Bürgern und Fahrradbeiräten über Radwege und Strecken, deren Ausstattungen und Alltagstauglichkeit. An der Gesprächsrunde nahmen Landrätin Peggy Greiser und Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder teil.