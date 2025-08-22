Adelsexperte: Trauer um Rolf Seelmann-Eggebert - Adelsexperte gestorben

Für viele Zuschauer war Seelmann-Eggebert, auch "Sir Rolf" genannt, der Königshausexperte schlechthin - er selbst relativierte seine Nähe zum Adel: "Wenn ich mit einem König auf dem Sofa sitze, dann glauben alle, ich sei nah dran. Aber das täuscht." Auch seine Popularität erklärte sich ihm ganz einfach: "Same place, same face". Oder anders formuliert: "Wenn du 30 Jahre Königshäuser machst, dann ist das so ähnlich wie wenn du den alten Mantel im Winter rausholst, weil es draußen kalt geworden ist, und du weißt, der hält dich sicher warm."