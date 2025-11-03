Die Frage, wie der Gast angesprochen werden müsse – ob als Ihre Hoheit, oder Herr Erzherzog von Österreich – geriet schnell zur Nebensache. In wenigen Minuten wurde daraus eher eine Plauderei auf Augenhöhe als ein förmliches Interview. Auch die vorbereiteten Fragen waren dem Gast – zunächst – nicht so wichtig. Vorher war es ihm ein Bedürfnis, ein „Kompliment für die hilfsbereiten Meininger“ loszuwerden. Kommt sonst jemand zum ersten Mal in die Theaterstadt Meiningen, schwärmt er von den historischen Gebäuden, vom Theater und der Stadtkirche, vom Schloss Elisabethenburg oder Schloss Landsberg. Etliche Begegnungen mit freundlichen und hilfsbereiten Menschen in dieser Stadt waren Sandor Habsburg-Lothringen indes weit wichtiger. Da hatte sich seine Ankunft um einige Stunden verspätet, statt 19 Uhr war es 23 Uhr geworden, ehe er vor seinem gebuchten Quartier im „Knasthaus“ stand – vor verschlossenen Türen! Keine Nervosität bei ihm: „Andere wollen raus aus dem Knast – und schaffen es nicht. Und ich will rein – und schaffe es nicht!“ Das hatte ein Meininger bemerkt, der sofort bereit war zu helfen. Und das, ohne dass der prominente Gast seinen Namen nennen musste. „Ich hab da eine Handy-Nummer, da geht vielleicht was.“ Nach einigen Telefonaten war zu mitternächtlicher Stunde im Schlundhaus ein Quartier gefunden. Beim Frühstück entschuldigte sich der Verantwortliche vom „Knasthaus“ vielmals, dass er das Telefon nicht gehört hatte. „Ähnliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft habe ich in Meiningen überall erfahren, wo immer ich hinkam – in der Dampflok-Erlebniswelt oder im Turmcafé im Schloss“, lobte der Gast die Meininger.