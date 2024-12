Adel Vor 50 Jahren schafften die Griechen die Monarchie ab

Athen - In anderen Ländern gelten Königshäuser vielen Menschen als verbindendes Element zwischen Politik und Volk, als liebgewonnene Tradition und zuverlässiger Lieferant für Pomp und Skandale. Nicht so in Griechenland: Dort schafften die Bürger ihre Royals heute vor 50 Jahren kurzerhand per Volksentscheid ab - am 8.12.1974 sprachen sich in einer Volksabstimmung 69 Prozent für die Abschaffung der Monarchie aus.