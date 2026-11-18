London - Prinz Harry (42) wäre im Ernstfall bereit, zu den britischen Streitkräften zurückzukehren. "Wenn man mich auffordert, mich zum Dienst zu melden, und es nötig ist, dann bin ich zu 100 Prozent bereit, meinem Land gemeinsam mit anderen Veteranen und aktiven Soldaten zu dienen", sagte der Sohn von König Charles III. in dem am Mittwoch veröffentlichten Podcast "Ukraine: The Latest" der britischen Zeitung "The Telegraph". Er deutete an, dass sich Großbritannien schon seit einem Jahrzehnt im Konflikt mit Russland befinde.