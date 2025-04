Andreas war am 3. April kurz nach seinem 82. Geburtstag gestorben. Das Haus Sachsen-Coburg und Gotha ist mit zahlreichen europäischen Königshäusern verwandt - auch mit den britischen Royals: Ein bekannter Spross des Geschlechts Sachsen-Coburg und Gotha war Prinz Albert (1819-1861), der spätere Prinzgemahl von Queen Victoria. Bis 1917 trug die britische Königsfamilie offiziell den Familiennamen Saxe-Coburg and Gotha, ehe sie ihren Namen angesichts der anti-deutschen Stimmung des Ersten Weltkriegs in Windsor änderte.