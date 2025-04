Coburg (dpa/lby) - Drei Wochen nach dem Tod von Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha findet in Coburg die Trauerfeier für ihn statt. Am Donnerstag (12.00 Uhr) werden in der Morizkirche zahlreiche Gäste erwartet - die prominentesten dürften der schwedische König Carl Gustaf und seine Frau Silvia sein. Auch die jüngste Tochter des Königspaars, Prinzessin Madeleine, werde erwartet, teilte der Hof auf Anfrage mit. Prinz Andreas war ihr Pate.