Adel: Dänische Königin Mary trauert um ihren Vater

"Gedanken sind grau"

"Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau", sagte die Frau von König Frederik X. laut Mitteilung. "Doch ich weiß, wenn die Trauer nachlässt, werden die Erinnerungen meinen Tag erhellen, und was am stärksten bleiben wird, sind Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und beigebracht hat", hieß es weiter.