Ihr Gegenspieler ist der impulsive Christian. Das Bruderpaar buhlt zwar um die Gunst des Vaters, ungleicher könnten die beiden aber kaum sein: Während Vincent Moral, Skrupel, Disziplin und Anstand hat, fehlt seinem Bruder all dies.

Stefan Gorski und Rick Okon spielen das Duo. Vor allem letzterer hat großen Gefallen an seiner Rolle gefunden: Christian zu spielen, sei herrlich gewesen, sagt Okon im Presseheft. "Ich hatte viel Freiheit und konnte mich ausprobieren. Angefangen bei Maske und Kostüm, bis hin zu kleinen Improvisationen."

Viel Tempo

Die Serie lebt von der schauspielerischen Leistung in einem oft dunkel inszenierten luxuriösen Setting. In manchen Szenen reichen Blicke, leichte Berührungen oder ein Zucken im Mundwinkel, um gerade das Verhältnis zwischen Vincent und Teri auch in Nuancen nachvollziehen zu können.

Inhaltlich halten die Verstrickungen und so manche Kehrtwende Zuschauerinnen und Zuschauer in Atem. Da alles in sechs Episoden gepresst ist, scheint manch Sinneswandel schnell vollzogen. Und auch vertrauensbildende Maßnahmen nehmen nicht besonders viel Zeit in Anspruch.

Hingegen mutet es irritierend an, dass Tochter Luca zwar einerseits nahezu hermetisch abgeriegelt leben soll. Andererseits es aber kein Problem zu sein scheint, dass Menschen in Straßenkleidung an ihr Krankenbett kommen.