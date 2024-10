ADAC-Prognose: Hier droht Stau zu Beginn der Herbstferien

Stuttgart/München - Reisende müssen sich zu Beginn der Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg auf Staus auf den Autobahnen einstellen. Vor allem am heutigen Freitag sowie am Donnerstag (31. Oktober) vor Allerheiligen sollte man mehr Zeit einplanen. "An diesen Tagen erwarten wir eine hohe Staugefahr", warnte der Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, Holger Bach. Im vergangenen Jahr sei der Freitag vor den Herbstferien der staureichste Tag der gesamten Ferienwoche gewesen.