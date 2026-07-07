Tanken ist deutlich teurer geworden, und das nicht nur infolge des Irankriegs: Im Juni kosteten Benzin und Diesel nach Angaben des ADAC im Schnitt rund 1,80 Euro pro Liter – selbst mit Tankrabatt. An Autobahntankstellen liegen die Preise meist deutlich höher. Wie groß die Unterschiede sind und ob sich das Abfahren lohnt, zeigt der neueste ADAC Spritpreisvergleich. Dafür hat der Automobilclub im April die Preise an den rund 360 Autobahntankstellen und den mehr als 14.000 Straßentankstellen ermitttelt. Der Vergleich ergab einen signifikanten Preisunterschied von bis zu 33 Cent pro Liter.