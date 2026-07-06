"Sonderbotschafter" in Hollywood

Über seine Rolle als "Sonderbotschafter" in Hollywood ist unterdessen wenig zu hören. Im Januar 2025 hatte Donald Trump drei prominente Unterstützer - Stallone, Mel Gibson und Jon Voight - dazu berufen. "Diese drei sehr talentierten Personen werden meine Augen und Ohren sein", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Sie würden ihm dabei helfen, Hollywood "wieder größer, besser und stärker zu machen, als es jemals zuvor war".

Der erklärte Trump-Freund gibt bald mehr Einblick in sein Leben. Für September sind Stallones Memoiren "The Steps. Die Geschichte meines Lebens" angekündigt. Er zeichne den Weg von einer schwierigen Kindheit über seine frühen New Yorker Jahre bis hin zum Durchbruch 1977 nach, heißt es in einer Beschreibung. "Es ist die Essenz dessen, was ich zu sagen habe", schreibt Stallone dazu. "Worum es mir bei meinem Buch, den Steps, geht? Ganz einfach. Den Nervenkitzel, das Durchhalten, die Ausdauer, immer noch zu stehen, wenn die Glocke in der letzten Runde läutet".