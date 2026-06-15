Der Haustechnikhersteller ACO Passavant investiert einen zweistelligen Millionenbetrag an seinem Stammsitz in Philippsthal, um dort seine bislang auf mehrere Standorte verteilten Abteilungen zentral zusammenzuführen. Ab dem Jahr 2028 soll der sukzessive Umzug des bisherigen Werks aus Stadtlengsfeld beginnen. Der dortige Mietvertrag mit der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen läuft Ende 2029 regulär aus.