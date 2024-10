Am Ende sollen Teams an drei Tagen der Woche Bereiche um den Nordpark, auf dem Petersberg und in der Innenstadt sowie in der Gegend um den Südpark abdecken. Auch bei Veranstaltungen wie dem Oktober- oder dem Krämerbrückenfest sollen die Helfer unterwegs sein. Die Einsatzzeiten der Nachteulen liegen in der Zeit zwischen 20.00 und 3.00 Uhr. Bereits in mehreren Situationen hätten die Teams wertvolle Unterstützung geleistet und bewiesen, wie wichtig ihre Präsenz sei, erzählte Schultz. Auch die Rückmeldung aus der Bevölkerung sei positiv. Die Stadt finanziert das Projekt in den kommenden zwei Jahren mit jeweils rund 200.000 Euro, ein externer Anbieter organisiert die Teams.