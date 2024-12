Vier Spiele an Neujahr

Pietreczko überholt in der Weltrangliste Gabriel Clemens als deutsche Nummer zwei. Der Saarländer Clemens hat 2023 als einziger Deutscher das Viertelfinale beim bedeutendsten Turnier der Welt erreicht. An Neujahr finden jeweils zwei Spiele am Nachmittag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) und am Abend (20.00 Uhr) statt. Die Halbfinals steigen am 2. Januar, das Endspiel einen Tag später.