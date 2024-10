Blau auf weiß: Das Endergebnis und die Torschützen des Punktspiels. /Imago/ Sascha Fromm

Die drei im Wettbewerb verbliebenen Vertreter aus Südthüringen genießen im Achtelfinale alle Heimrecht. Der SV 1921 Walldorf empfängt am Samstag (15 Uhr) den VfR Bad Lobenstein, SV Germania Ilmenau hat am Samstag (14 Uhr) den FC Einheit Rudolstadt zu Gast und der FSV Eintracht Hildburghausen trifft am Sonntag (14 Uhr) auf den FC An der Fahner Höhe.