Achtelfinale im DFB-Pokal Jahn Regensburg will Stuttgart "alles abverlangen"

Regensburg - Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg hofft auf seine Außenseiterchance im DFB-Pokalspiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart. "In einem Pokalspiel ist alles möglich. Es sind 90 Minuten, vielleicht auch länger", sagte der Regensburger Trainer Andreas Patz vor dem Heimspiel im Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/Sky). "Wir wollen alles reinhauen, wollen alles dafür tun, das Spiel offen zu gestalten und dem VfB alles abzuverlangen. Dann schauen wir, was für uns alles übrig bleibt." Der Kracher gegen den VfB sei "für jeden ein absolutes Highlightspiel".