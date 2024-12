Dahmen ersetzt Labrovic

Im Tor setzt Thorup wie beim 3:0 in der 2. DFB-Pokal-Runde gegen den FC Schalke 04 auf Ersatzkeeper Finn Dahmen. Die etatmäßige Nummer eins, Nediljko Labrovic, sitzt auf der Bank. Diese Rollenverteilung zwischen Alltag in der Bundesliga und Cup-Wettbewerb will Thorup auch bei einem Weiterkommen beibehalten.