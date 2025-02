Acht Bundesländer betroffen: Anklage gegen zwei Männer nach Serie von Bombendrohungen

21-Jährigem auch versuchte Anstiftung zum Mord vorgeworfen

Dem 21 Jahre alten, aus Hamburg stammenden Mann wird zudem versuchte Anstiftung zum Mord zur Last gelegt. Er soll im Juli vor zwei Jahren bei zwei anderen Personen einen Mord in Auftrag gegeben und dafür 3.000 Euro bezahlt haben. Der Mordauftrag, der sich gegen eine Person aus Offenbach am Main richtete, wurde nicht ausgeführt. Der Verdächtige sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.