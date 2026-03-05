Acht Ausbrüche bestätigt: Newcastle-Krankheit breitet sich auf Geflügelhöfen aus

Berlin/Greifswald/Erding - Acht bestätigte Ausbrüche der Newcastle-Krankheit auf Geflügelfarmen in Brandenburg und Bayern beunruhigen Veterinärbehörden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) sieht eine erhebliche Gefährdungslage für Geflügelbetriebe und andere Vogelhaltungen wie Zoos, auch in Verbindung mit der ebenfalls zirkulierenden Vogelgrippe. "Die Aufmerksamkeit sollte unbedingt sehr hochgehalten werden", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. "In den Betrieben sollte ein besonderes Augenmerk auf einen streng kontrollierten Personen- und Warenverkehr gelegt werden. Hinzu kommen neben Pflichtimpfungen alle Maßnahmen der Früherkennung wie das sofortige Testen kranker oder verendeter Tiere."