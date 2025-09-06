 
Achava-Festspiele Ein besonderes Geschenk für die Strupp-Stiftung

Christoph Gann

Ein besonderes Geschenk zum zehnjährigen Bestehen erhält die B. M. Strupp-Stiftung: die Achava-Festspiele sind zu Gast in der Struppschen Villa.

 
1
Rabbiner Gábor Lengyel. Foto: privat

Im Rahmen dieser Festspiele ist am Dienstag, 9. September, Rabbiner Gábor Lengyel in der Struppschen Villa. Veranstalterin ist die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Thüringen in Kooperation mit den Achava-Festspielen, die seit 2015 jährlich in Thüringen stattfinden. Die Vorsitzende der GCJZ, Irina Levin, hatte im vergangenen Jahr bei einem Tagesausflug der Gesellschaft den B. M. Strupp Lern- und Gedenkort – jüdische Geschichte und Antisemitismus im ehemaligen Wohnhaus der Familie Strupp kennengelernt. Sie war von dem Gebäude und der Arbeit der Stiftung so angetan, dass sie das Festival Achava für eine gemeinsame Veranstaltung in Meiningen gewann. Diese steht unter dem Titel: „Eine Lebensgeschichte in drei Ländern – verbunden mit der Erinnerungskultur in Deutschland“.

Gábor Lengyel wurde am 13. Januar 1941 als Sohn einer modern-orthodoxen jüdischen Familie in Budapest geboren. Bald nach der deutschen Besetzung Ungarns im März 1944 begann die Vernichtung der ungarischen Jüdinnen und Juden. Unter den aus Budapest Deportierten war die Mutter des damals dreijährigen Gábor Lengyel. Das Kind überlebte die Schoa in Budapest, die Mutter starb auf einem Todestransport in das Konzentrationslager Dachau. Zwischen 1956 und 1965 lebte Gábor Lengyel in Jerusalem und Tel Aviv und absolvierte seinen Militärdienst. Anschließend schloss er ein Studium zum Diplomingenieur an der Technischen Universität in Braunschweig ab und arbeitete in international tätigen Industrieunternehmen. In Braunschweig engagierte er sich für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde und war lange ihr Vorsitzender. Nach dem Studium im Rabbinerseminar in Budapest und am Abraham Geiger Kolleg in Berlin sowie einer Promotion in Budapest wirkte er als Rabbiner in Hannover und Hamburg. Seit 2011 ist er Dozent an der Leibniz Universität in Hannover und seit Jahrzehnten im christlich-jüdischen Dialog sowie in jüdisch-islamischen Gesprächen deutschlandweit und international engagiert. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter den Deutschen Dialogpreis.

Auf spezielle Weise erfreut über seinen Besuch ist Anna Gann, Vorstandsmitglied der B.M. Strupp-Stiftung und Mitglied in der GCJZ. Als Mitorganisatorin der Ökumenischen Kanzelreden im Advent des Ev. Kirchenkreises Meiningen hatte sie Rabbiner Lengyel schon 2020 und 2021 als Redner eingeladen. Doch beide Termine mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Umso schöner, dass wir ihn jetzt bei diesem besonderen Anlass erleben können“, so Anna Gann, die bei der Veranstaltung mit der Pianistin Naoko Christ-Kato Klavierlieder des ungarischen Komponisten Karl Goldmark (1830-1915) musizieren wird.

Der Vortrag Gábor Lengyels am Dienstag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anschließend sind alle Interessierten zu Gespräch und Austausch eingeladen.

Der B. M. Strupp Lern- und Gedenkort – Jüdische Geschichte und Antisemitismus mit Dauerausstellung ist donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.