Achava-Festspiele: Ein besonderes Geschenk für die Strupp-Stiftung

Im Rahmen dieser Festspiele ist am Dienstag, 9. September, Rabbiner Gábor Lengyel in der Struppschen Villa. Veranstalterin ist die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) Thüringen in Kooperation mit den Achava-Festspielen, die seit 2015 jährlich in Thüringen stattfinden. Die Vorsitzende der GCJZ, Irina Levin, hatte im vergangenen Jahr bei einem Tagesausflug der Gesellschaft den B. M. Strupp Lern- und Gedenkort – jüdische Geschichte und Antisemitismus im ehemaligen Wohnhaus der Familie Strupp kennengelernt. Sie war von dem Gebäude und der Arbeit der Stiftung so angetan, dass sie das Festival Achava für eine gemeinsame Veranstaltung in Meiningen gewann. Diese steht unter dem Titel: „Eine Lebensgeschichte in drei Ländern – verbunden mit der Erinnerungskultur in Deutschland“.