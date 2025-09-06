Achava-Festspiele: Ein besonderes Geschenk für die Strupp-Stiftung

Unsere Empfehlung für Sie Villa fertig saniert Ort zum Lernen und Musizieren Nach fünf Jahren Bauzeit ist die Struppsche Villa in Meiningen saniert ihrer Bestimmung übergeben worden. Nach einem Jahr der Nutzung sind jetzt auch die Außenanlagen fertig. Aber ist auch alles zweckmäßig gebaut?

Gábor Lengyel wurde am 13. Januar 1941 als Sohn einer modern-orthodoxen jüdischen Familie in Budapest geboren. Bald nach der deutschen Besetzung Ungarns im März 1944 begann die Vernichtung der ungarischen Jüdinnen und Juden. Unter den aus Budapest Deportierten war die Mutter des damals dreijährigen Gábor Lengyel. Das Kind überlebte die Schoa in Budapest, die Mutter starb auf einem Todestransport in das Konzentrationslager Dachau. Zwischen 1956 und 1965 lebte Gábor Lengyel in Jerusalem und Tel Aviv und absolvierte seinen Militärdienst. Anschließend schloss er ein Studium zum Diplomingenieur an der Technischen Universität in Braunschweig ab und arbeitete in international tätigen Industrieunternehmen. In Braunschweig engagierte er sich für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde und war lange ihr Vorsitzender. Nach dem Studium im Rabbinerseminar in Budapest und am Abraham Geiger Kolleg in Berlin sowie einer Promotion in Budapest wirkte er als Rabbiner in Hannover und Hamburg. Seit 2011 ist er Dozent an der Leibniz Universität in Hannover und seit Jahrzehnten im christlich-jüdischen Dialog sowie in jüdisch-islamischen Gesprächen deutschlandweit und international engagiert. Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, darunter den Deutschen Dialogpreis.