Die nächste Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt. Der Comedian und Talkshow-Host Conan O'Brien ist wieder als Moderator eingeplant. Bei der 98. Oscar-Verleihung soll es weitere neue Regeln geben. So sollen künftig etwa die Namen aller nominierten Personen auf dem finalen Stimmzettel erscheinen. Bisher stand in vielen Kategorien nur der Name des nominierten Films, nicht der nominierten Person.