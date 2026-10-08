Mal wieder taucht ein alter Bekannter aus der Spraydosen-Welt auf: ACAB. In den vergangenen Wochen fanden Polizisten die vier Buchstaben unter anderem auf Verkehrsschildern in Jena und Apolda. Jetzt haben Unbekannte den Schriftzug auch auf den Schulhof einer Grundschule in der Waldstraße in Hildburghausen gesprüht. Revolutionär ist das nicht gerade. Das Kürzel hat inzwischen mehr Jahre auf dem Buckel als viele seiner Verfasser.