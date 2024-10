Abwerbeversuch erzürnt Bob-Ass Bericht: Heftiger Zwist zwischen besten deutschen Bobfahrern

Lochner hängt wegen "Wachrüttler" noch zwei Jahre dran

Zu dem Zeitpunkt war noch offen, ob der Oberbayer seine Karriere fortsetzt. Nach dem Vorfall, zu dem sich Friedrich bislang nicht äußerte, aber beschloss Lochner noch zwei Saisons dranzuhängen und bis zu Olympia in Mailand und Cortina d'Ampezzo weiterzumachen. "Das war ein Wachrüttler. Ich bin topmotiviert und so schnell wie nie", sagte er. Seinen Anschieber Fleischhauer konnte er halten und will Friedrich nun mit Wut im Bauch von der Spitze verdrängen. "Nochmal Zweiter werden - das schaue ich mir nicht an."