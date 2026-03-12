Im Oktober 2025 flatterten Bücheloher Grundstücksbesitzern Informationsschreiben ins Haus, die auf bevorstehende Abwasserbeiträge im Zuge von Investitionen ins Abwassernetz in Bücheloh aufmerksam machten. Im Ort war auch von einer Bauanlaufberatung zu hören, bei der keine Ortsteilräte erwünscht waren. Offenbar gibt es Informationsbedarf: Weshalb sollen an den seit Jahren in Betrieb befindlichen Klärteichen Veränderungen vorgenommen werden? Weshalb scheint selbst im Ortsteilrat wenig bekannt. Eine Einwohnerversammlung sollte Aufschluss bringen. Wavi-Geschäftsleiter Markus Rausch und Sascha Thäsler, Technischer Leiter Abwasser, erläuterten die Pläne.