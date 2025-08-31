Brüssel/Sonneberg/Erfurt (dpa/th) - Schärfere EU-Grenzwerte machen für Betreiber von Kläranlagen in Thüringen Investitionen von rund 200 Millionen Euro nötig. Bis 2045 müssten die Betreiber in die verbesserte Reinigung von Abwasser investieren, sagte Bernd Hubner, Thüringer Landesvorsitzender der Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Grund sind die verschärften Grenzwerte für sogenannte Mikroverunreinigungen - insbesondere Medikamentenrückstände und Kosmetika - in der zu Beginn des Jahres in Kraft getretenen EU-Kommunalabwasserrichtlinie.