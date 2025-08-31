Diese sieht vor, dass Kläranlagen in einer "Ausbaugröße größer 150.000 Einwohnerwerte" binnen der nächsten zwanzig Jahre schrittweise mit einer sogenannten vierten Reinigungsstufe ausgestattet werden. Außerdem nötig werde der Ausbau nach Hubners Einschätzung bei rund 30 weiteren kleineren Thüringer Kläranlagen, die in sensible Gewässer - etwa Trinkwassereinzugsgebiete oder Badegewässer - einleiten. Mit der zusätzlichen Reinigungsstufe sollen in einem aufwendigen Verfahren im Abwasser verbliebene Spurenstoffe - etwa von Insulinpräparaten und anderen Medikamenten - aus dem Abwasser entfernt werden. Mit den bisherigen Methoden ist das nicht möglich.