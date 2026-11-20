Das von sieben Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung beantragte Abwahlverfahren gegen die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue Kerstin Michalski ist im ersten Anlauf gescheitert. Die seit Anfang Mai krankgeschriebene Wahlbeamtin bleibt damit zunächst im Amt. Ein zweiter Wahlgang ist für den 15. Dezember vorgesehen. Bis dahin wird die Verwaltungsgemeinschaft weiterhin vom durch die Kommunalaufsicht eingesetzten Beauftragten Frank Kuschel geführt, während die VG-Vorsitzende ihre Bezüge unverändert erhält.