Fürth (dpa/lby) - In großen Teilen der bayerischen Industrie ist die Produktion in diesem Jahr auf Talfahrt. Eine Ausnahme mit einem leichten Produktionsplus war in den ersten neun Monaten dieses Jahres jedoch die Autoindustrie, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte. Demnach ist die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum inflationsbereinigt um 5,2 Prozent zurückgegangen.