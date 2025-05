Ingolstadt (dpa/lby) - Mit einer Reihe von Ausstellungen wird in diesem Jahr an den vor 100 Jahren geborenen Bildhauer Alf Lechner erinnert. Derzeit läuft bereits im Lechner Museum in Ingolstadt eine Retrospektive, in der es insbesondere um Lechners bevorzugtes Material Stahl geht. Die Schau ist bis zum 14. September zu sehen. Weitere Ausstellungen sind im Jahresverlauf unter anderem noch in München und Landshut geplant.