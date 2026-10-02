Wer werden die Nachfolger von Lotta Frank (Gewichtheben, SV 90 Gräfenroda), Karl Zimmermann (BC Fortuna Ilmenau/Boxen) und der 2. Bundesliga-Mannschaft des SV 90 Gräfenroda im Gewichtheben? Der Kreissportbund sucht in Zusammenarbeit mit Ihrer Heimatzeitung und dem Landratsamt zum vierten Mal die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres im Ilm-Kreis. Zur Wahl stehen je zehn Frauen und Männer sowie acht Teams.