Die Linken-Landtagsfraktion hat ihren gemeinsamen Beschluss mit der AfD zum Thema Sportstätten gegen Kritik verteidigt und sieht in ihm keinen Verstoß gegen die Brandmauer. Es handele sich vielmehr um eine Folge einer „perfiden Vorgehensweise“ der AfD. Zu dem Antrag der Linken habe sich die Höcke-Partei zuvor im Ausschuss enthalten, weshalb man nicht davon ausgehen konnte, dass sie im Plenum dann plötzlich mit Ja stimme, erklärte ein Sprecher des Linken-Fraktionschefs Christian Schaft am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion.