In der Kommunalvertretung von Floh-Seligenthal werden die meisten Beschlüsse einstimmig gefasst und Veränderungen der Tagesordnung sind selten. So eine Ausnahme gab es bei der jüngsten Sitzung am 4. Juni 2025 im Floher Feuerwehrgerätehaus, die eigentlich nur wenige unspektakuläre Beschlüsse vorsah, die Alltagsgeschäft sind.