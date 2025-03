Abstimmung läuft: Floh-Seligenthal bei Osterfeuer dabei

Die Gemeinde Floh-Seligenthal ist in die engere Auswahl für das MDR-Jump-Osterfeuer am 19. April gekommen. Darüber freut sich Bürgermeister Ralf Holland-Nell, wie er am Mittwoch mitteilte. Da der Karneval in diesem Jahr so super gelaufen war und er in „so viele entspannte und fröhliche Gesichter schauen konnte“, habe er gedacht, „dass man dieses gute Gefühl doch weitertragen könnte“. Als die Mail von MDR Jump im Rathaus einging, zögerte Holland-Nell nicht lange, und bewarb seinen Ort – zumal in Kleinschmalkalden und Struth-Helmershof sowieso immer Osterfeuer organisiert werden. Letzte Woche seien ein Anruf und später auch Mitarbeiter vom MDR gekommen. „Die haben sich den Hartplatz in Struth-Helmershof angeschaut und gemeint, dass er sehr gut geeignet ist. Verraten haben sie aber noch nicht, ob wir in die engere Wahl kommen“, berichtet der Bürgermeister. Am Montag früh um 7 Uhr stand dann fest: Floh-Seligenthal, Ortsteil Struth-Helmershof, ist einer der letzten sechs Bewerber. Nun muss für die Gemeinde abgestimmt werden im Internet auf MDR Jump. „Deshalb bitte ich alle, das zu tun. Nicht nur unsere Einwohner, sondern alle in der Region, die ein unvergessliches Osterfeuer erleben wollen“, ruft Holland-Nell auf. Viele Leute seien bereits dabei und rufen über soziale Netzwerke, im Kollegenkreis, Bekannte und Verwandte auf.