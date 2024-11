Online-Abstimmung bei der SPD

Die Aufforderung zur Stimmabgabe über den Vertrag erfolge an die Mitglieder per Mail, aber auch per Post. Mitglieder, die mit einer Online-Abstimmung bisher keine Erfahrungen hätten, bekämen eine Anleitung. "Es wird auch persönliche Hilfe angeboten. Es gibt auch Informationsveranstaltungen", sage Giebe. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag am 30. November, beim BSW ein Parteitag am 7. Dezember.