Die Bekanntgabe der Thüringer Sportler des Jahres 2024 erfolgt am 21. Dezember. Die Pokale erhalten die drei Erstplatzierten jeder Kategorie am 4. April 2025 bei der „Goldenen Nacht des Thüringer Sports“ vor mehr als 400 Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien im CCS in Suhl. Sportvereine können erstmals seit 2019 wieder bei der feierlichen Ehrung dabei sein und einen Tisch für acht Personen vorbestellen per E-Mail an event@lsb-thueringen.de, um bei kulinarischen Genüssen, einem bunten Showprogramm und anschließendem Musikact einen unvergesslichen Abend zu verbringen.