Abstimmung im Stadtrat: Aus für Pferdekutschen in New York - und bald auch anderswo?

Auch in Griechenland kritisieren Tierschutzorganisationen den touristischen Einsatz von Pferdekutschen. Vielerorts hat sich das Thema jedoch mittlerweile von selbst erledigt, weil die Kutscher kaum mehr Nachwuchs finden, der das Geschäft übernehmen möchte und die Kutscherei auch nicht mehr so rentabel ist wie einst.



So auch im venezianischen Alten Hafen von Chania auf Kreta. Dort wurden die Kutscherlizenzen erst Ende September erneut verlängert, doch von ursprünglich 16 Kutschern beantragten nur noch 6, die Arbeit weiter ausüben zu dürfen.

Prag

In der als Unesco-Welterbe eingestuften Prager Altstadt sind die Tage der Pferdekutsche bereits seit 2023 gezählt. Die Stadtverwaltung argumentierte bei ihrer Entscheidung mit dem Tierwohl. Die Bewegungsabläufe seien für die sozial intelligenten Tiere zu repetitiv, hieß es. Zudem müssten sie die Abgase der Autos einatmen. Für das Verbot hatten sich die Unterzeichner eine Petition starkgemacht.

Mallorca

Auf Mallorca protestieren Tierschützer seit Jahren gegen die bei Touristen beliebten Pferdekutschen. Obwohl das Rathaus in Palma bereits 2022 deren Abschaffung bis 2024 angekündigt hatte, ist der Umstieg auf Elektrofahrzeuge noch immer nicht vollzogen.

Im März vereinbarten die Gemeinde, zu der auch weite Teile des "Ballermanns" gehören, und die 28 Kutscher der Inselhauptstadt einen neuen Anlauf. Die Stadt wollte die nötigen Vorschriften zügig ändern, die Kutscher die Elektrofahrzeuge selbst finanzieren. Seitdem ist jedoch wenig passiert.

Andere Gemeinden auf Mallorca sind bereits weiter: Capdepera verbot Pferdekutschen 2016, Alcúdia beschloss 2023 den Umstieg auf zugelassene Elektrofahrzeuge und Muro verabschiedete 2024 eine entsprechende Regelung.