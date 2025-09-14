Insgesamt unter 14 Projekten kann man bei der Abstimmung für den Preisträger des Thüringer Demografiepreis 2025 unter dem Motto „HEIMAT:Thüringen!“ wählen.
Abstimmung hat begonnen Arnstädter Projekt nominiert
Redaktion 14.09.2025 - 12:05 Uhr
Unter den 14 Projekten, die sich für die Endrunde des Demografie-Preises beworben haben, ist auch das „Projekt VALA“ des DRK Arnstadt. Wie kann man sich an der Abstimmung beteiligen?
