Abstimmung bis Anfang Oktober: Evangelische Kirche ruft zu Wahl von Gemeinderäten auf

Erfurt/Magdeburg - In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) werden nach sechs Jahren wieder Gemeindekirchenräte gewählt. Vom 20. September bis 5. Oktober können rund 523.000 Christinnen und Christen ihre Stimme abgeben, wie die EKM mitteilte. Gewählt werden mehr als 10.000 Menschen, die etwa für Seelsorge und diakonische Arbeiten zuständig sind und über Bauvorhaben und den Kirchenhaushalt entscheiden. Gewählt wird für eine Dauer von sechs Jahren.