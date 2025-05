Abstimmen für Fußballvereine: Suhl und Albrechts wollen renovieren

Im vergangenen Jahr erreichte der SSV die nächste Runde und konnte so die Duschen in den Mannschaftskabinen mit viel Unterstützung auf Vordermann bringen. Nun sollen die Damen- und Herrentoiletten, in denen sich seit dem Aufstieg in die 1. Liga vor über 40 Jahren nicht viel getan hat, in Angriff genommen werden.