London - Mit einer Palästinenserflagge ist ein Demonstrant am frühen Samstagmorgen in London auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert - erst kurz nach Mitternacht (Ortszeit) kam er wieder herunter. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann schließlich mit einer Hebebühne der Feuerwehr vom Elizabeth Tower heruntergeholt wurde, wo sich die berühmte Glocke Big Ben befindet.