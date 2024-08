Bereits 1996 war die Geburtsstunde des mittlerweile als Klassiker bezeichneten Rennens in Ilmenau am Lindenberg, welches in seiner Ursprungsform zunächst am Kickelhahn stattfand. Und genau dort, am Lindenberg, werden vom 16. bis 18. August die Mountainbikes wieder herunterrasen. Die 26. Absolute Abfahrt erwartet alle Fans des Downhill. An diesen zwei Tagen wird auf dem Lindenberg das legendäre Downhill-Rennen in Ilmenau ausgetragen. Zudem geht es ganz nebenbei auch um den Titel des Deutschen Meisters.