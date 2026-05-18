Eigentlich ist der Montag dieser Woche ja noch ein normaler Unterrichtstag. Doch so „normal“ wurde dieser letzten Schultag für die beiden zehnten Klassen der Meininger Regelschule Am Pulverrasen nicht. Zumindest eine Unterrichtsstunde gönnten sie sich – in dem nicht die Lehrer das Sagen hatten, sondern ausschließlich sie selbst. Das konnten auch die Klassenleiter der 10a und 10b, Regine Hildebrandt und Oliver Damm, nicht verhindern. Was sie gar nicht erst versuchten, als sie ihre Schützlinge sahen – originell geschminkt und verkleidet, mit Luftballons in den Händen und Trillerpfeifen im Mund. Da war auf dem Schulhof das eigene Wort kaum noch zu verstehen. Und selbst die aufgestellte Tontechnik kam nur schwer gegen den Lärm bei den Durchsagen einer Schülerin an, die redlich Mühe hatte, das Chaos in gewisse Bahnen zu lenken.