Abschlussgala Berlinale-Gala: Ruf gegen Nazi-Film und "mordende Bastarde"

Darum geht es im Gewinner-Film "Drømmer"

Einen ganz anderen Fokus hingegen hat der Gewinner des Goldenen Bären: "Drømmer" (deutscher Titel: "Oslo Stories: Träume") des norwegischen Regisseurs Dag Johan Haugerud. Der Spielfilm erzählt die Geschichte der 17-jährigen Schülerin Johanne (Ella Øverbye), die sich in ihre Lehrerin (Selome Emnetu) verliebt. Doch die Gefühle der Jugendlichen werden nicht erwidert.

Johanne, Enkelin einer Schriftstellerin, schreibt sich ihre Fantasien und ihren Liebeskummer vom Herzen. Der Text erscheint später als Buch. Sie hat damit einen ersten Erfolg als Autorin.

"Der Film erinnert uns vielleicht daran, wie es war, sich zum ersten Mal zu verlieben", sagte Haugerud der Deutschen Presse-Agentur.

"Oslo Stories: Träume" ist der dritte Teil seiner Trilogie zu Liebe und Sexualität. Die Coming-of-Age-Geschichte hat einen fast literarisch anmutenden Erzählstil. Über weite Strecken berichtet Johannes Stimme aus dem Off von den Ereignissen. Die Geschichte von der Suche nach der eigenen Sexualität erzählt auf originelle Weise von der Schwierigkeit, erwachsen zu werden - und ist ein Plädoyer an alle Menschen, einander vorurteilsfrei zu begegnen.

Das sind weitere Gewinner

Thematisch passen dazu weitere Gewinnerfilme: Der Große Preis der Jury ging an den poetischen Spielfilm "O último azul" ("The Blue Trail") des brasilianischen Regisseurs Gabriel Mascaro über eine Rentnerin, die sich gegen massive Bevormundung zur Wehr setzt.

Den Preis der Jury erhielt die elegische Familiensaga "El mensaje" ("The Message") des argentinischen Regisseurs Iván Fund. Die Auszeichnung für die beste Regie bekam der chinesische Filmemacher Huo Meng für sein Gesellschaftspanorama "Sheng xi zhi di" ("Living the Land").

Die Australierin Rose Byrne nahm einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle entgegen. In der Tragikomödie "If I Had Legs I'd Kick You" (Regie: Mary Bronstein) spielt Byrne eine ausgelaugte Mutter kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ihr Ehemann und sie seien aus Freude über die Auszeichnung in Tränen ausgebrochen, sagte die Schauspielerin der dpa.

Der Ire Andrew Scott ("Sherlock") wurde für seine Nebenrolle im Kammerspiel "Blue Moon" geehrt. Er war nicht im Saal, bedankte sich aber per Videobotschaft. Das kreative Ensemble von "La Tour de Glace" ("The Ice Tower") bekam eine Auszeichnung für eine herausragende künstlerische Leistung.

Die Entscheidungen der Internationalen Jury rund um Präsident Todd Haynes gelten vor allem künstlerisch eigenwilligen Statements für schlichte Menschlichkeit.