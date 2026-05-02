"In diese Rolle zu schlüpfen, ist durchaus eine große Verantwortung", betont Tannhäuser. In der Regel sei diese bei einem Förderverein besser aufgehoben als bei Einzelpersonen, zumal die Fördervereine vom Landesverband beraten werden könnten. In jedem Fall sei es wichtig, die Verträge genau zu lesen und die Rahmenbedingungen zu kennen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Auch Chancen: Verantwortung lernen und ein Weg ins Ehrenamt

"Grundsätzlich sehe ich es aber als positiv, dass wieder gefeiert und getanzt werden kann", fasst Tannhäuser die Entwicklung der vergangenen Jahre nach der Pandemie zusammen. Zudem sei die Planung einer solchen Veranstaltung eine gute Möglichkeit, junge Menschen in Verantwortung zu bringen. Es könne auch ein erster Schritt in Richtung eines Ehrenamts sein.

Zum Gelingen der Veranstaltung sei außerdem eine gute Kommunikation zwischen Schülern, Förderverein, Eltern und Schule ausschlaggebend, hieß es übereinstimmend. Für die Zukunft wünschenswert sei eine Möglichkeit, die eigenen Erfahrungen mit der Organisation auch an folgende Generationen von Absolventen und Fördervereinsmitgliedern weiterzugeben, um einen möglichst reibungslosen Ablauf dieses wichtigen Tages zu ermöglichen.