Am 10. Oktober 2026 fand laut Pressemitteilung in der Werner-Aßmann-Halle in Eisenach die „feierliche Exmatrikulation der Matrikel 2023 der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE)“ statt. Insgesamt erhielten demnach 148 Absolventinnen und Absolventen nach drei Jahren dualen Bachelor-Studiums ihre Abschlusszeugnisse und Urkunden. „Im Studiengang der Betriebswirtschaft schlossen 63 Studierende als Bachelor of Arts ab, in den Studiengängen Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen Technischer Vertrieb erlangten insgesamt 85 Studierende den Bachelor of Engineering bzw. Bachelor of Science“, heißt es.