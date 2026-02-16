Erfurt (dpa/th) - Der DGB verlangt für die Beamten in Thüringen mehr Geld - durch Übernahme des Tarifabschlusses für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, forderte die Landesregierung auf, den Abschluss mit 5,8 Prozent mehr Geld in drei Schritten zeit- und inhaltsgleich zu übernehmen. Ein Gespräch dazu sei mit Finanzministerin Katja Wolf (BSW) vereinbart. Die SPD-Landtagsfraktion hat sich bereits für eine Übernahme des Abschlusses für Beamte ausgesprochen.