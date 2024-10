Carpendale blickt auf 60 Jahre auf den Bühnen der Welt zurück. Die Abschiedstournee steht unter dem Motto "Let´s Do It Again, Again!". Begleitet wird er den Angaben zufolge von seiner 15-köpfigen Band, die das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte mitnehme.