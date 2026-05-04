Abschied Winfried Kretschmann - vom knorrigen Kauz zur Kultfigur

Was aber nun? Der Biologe will Pflanzen bestimmen, am Bauernhaus werkeln, vielleicht wieder an die Uni gehen – als Gasthörer. Zeit für Enkel, alte Freunde, versäumte Gespräche. Ganz verschwinden wird er aus der Öffentlichkeit wohl nicht. Er werde sicher noch Vorträge halten, sagt er, Erfahrungen weitergeben. "Die Leidenschaft zur Demokratie, die wird mich ja nicht verlassen."

Zunächst mal muss er aber die Reiselust seiner Frau Gerlinde befriedigen. Die sei regelrecht reisewütig, beschwert sich Kretschmann. "Da werde ich nicht drum rum kommen." Dabei würde er am liebsten daheim in Sigmaringen bleiben. Aber, und das ist eine typische Kretschmann-Antwort: "Man muss immer Kompromisse machen, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt. Nicht nur in der Politik."