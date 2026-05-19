Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) ist für die Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung im Freistaat Thüringen zuständig. Damit fällt auch die Ilm in seinen Verantwortungsbereich. Mit dem Wehr am Heinse-Park steht derzeit das sechste Bauwerk im Bereich der Ober-Ilm im Fokus der Thüringer Landgesellschaft, die entsprechend den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie Maßnahmen im Auftrag des TLUBN umsetzt. Zu den Auflagen gehört auch in diesem Fall, die ökologische Durchgängigkeit zu verbessern. Praktisch bedeutet das: Dem Wehr am Heinsepark steht der Rückbau bevor.