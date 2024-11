Nun kehrt er in seiner spanischen Heimat ein letztes Mal auf den Tennisplatz zurück. In welcher Verfassung, das ist die große Frage. "Ich habe mich ganz gut vorbereiten können", berichtete Nadal über die jüngsten Trainingstage in seiner eigenen Akademie auf Mallorca. "Ich bin hier, um diese Woche zu genießen und dann schauen wir, was passiert", sagte Nadal bei seiner Ankunft in Malaga.